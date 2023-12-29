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ТАСС

Группировка "Восток" получила партию новых дронов "Гортензия 10"

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Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Как отметили в компании-разработчике, аппараты, оборудованные тепловизором, позволят военнослужащим вести боевые действия в ночное время

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие разведывательных подразделений группировки войск "Восток" получили первую партию FPV-дронов "Гортензия 10", оборудованных тепловизором. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике.

"Первая партия FPV-дронов "Гортензия 10" с увеличенной полезной нагрузкой доставлена в зону специальной военной операции. Современная модификация дронов, оборудованных тепловизором, позволит нашим военнослужащим вести боевые действия в ночное время", - заявили в организации.

Разработчик также сообщил, что дрон "Гортензия 10" предназначен для поражения живой силы противника, укрытий и блиндажей, а также легкобронированной и бронированной техники. "Дрон можно применять для разведывательных задач в темное и светлое время суток и производить дистанционное минирование и бомбометание с высокой точностью", - подчеркнули в организации.

Эффективный радиус поражения аппарата зависит от массы полезной нагрузки и составляет до 10 км. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что партия дронов была передана группировке "Восток" от общественной ветеранской организации Новочеркасска Ростовской области. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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