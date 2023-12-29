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ТАСС

Telegraph: средства РЭБ являются примером преимущества РФ в конфликте на Украине

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Военнослужащие подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2»
Военнослужащие подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Как отмечает газета, из-за использования ВС России этих технологий поставляемые Вашингтоном Киеву системы залпового огня HIMARS начали бить мимо цели, а в некоторых районах стали почти всегда промахиваться

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Российские вооруженные силы незаметно разработали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению некоторых западных реактивных систем и украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила в среду британская газета The Daily Telegraph.

Издание называет это критически важным примером российского технологического преимущества в конфликте, чаша весов в котором "постепенно склоняется в пользу Москвы". Как отмечает газета, почти по всей линии фронта "теперь щитом тянется невидимая стена электромагнитных импульсов". Издание подчеркивает, что "сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, направляемая в небо над полем боя, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту в некоторых районах".

По информации The Daily Telegraph, в результате использования российских средств РЭБ поставляемые США системы залпового огня HIMARS начали бить мимо цели, а в некоторых районах стали практически всегда промахиваться. Еще более значительным фактором издание называет то, что войска РФ получили возможность подавлять дешевые БПЛА, массово производимые Украиной. "Они всегда были хороши в радиоэлектронной борьбе <...>. Но сейчас они лучше, чем мы", - приводит The Daily Telegraph слова одного из украинских солдат.

Издание, ссылаясь на доклад Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны, называет одним из наиболее эффективных российских средств комплекс РЭБ "Шиповник-АЭРО".

При этом газета обращает внимание, что более изощренные способы противодействия средствам РЭБ, имеющиеся в распоряжении НАТО, как считается, преимущественно недоступны для Вооруженных сил Украины. Издание напоминает, что в США действует запрет на экспорт устройств РЭБ из-за опасений, что они могут попасть в руки противника. 

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Страны
Россия
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Украина
Продукция
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Минoбороны РФ
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