Telegraph: средства РЭБ являются примером преимущества РФ в конфликте на Украине

Как отмечает газета, из-за использования ВС России этих технологий поставляемые Вашингтоном Киеву системы залпового огня HIMARS начали бить мимо цели, а в некоторых районах стали почти всегда промахиваться

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Российские вооруженные силы незаметно разработали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению некоторых западных реактивных систем и украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила в среду британская газета The Daily Telegraph.

Издание называет это критически важным примером российского технологического преимущества в конфликте, чаша весов в котором "постепенно склоняется в пользу Москвы". Как отмечает газета, почти по всей линии фронта "теперь щитом тянется невидимая стена электромагнитных импульсов". Издание подчеркивает, что "сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, направляемая в небо над полем боя, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту в некоторых районах".

По информации The Daily Telegraph, в результате использования российских средств РЭБ поставляемые США системы залпового огня HIMARS начали бить мимо цели, а в некоторых районах стали практически всегда промахиваться. Еще более значительным фактором издание называет то, что войска РФ получили возможность подавлять дешевые БПЛА, массово производимые Украиной. "Они всегда были хороши в радиоэлектронной борьбе <...>. Но сейчас они лучше, чем мы", - приводит The Daily Telegraph слова одного из украинских солдат.

Издание, ссылаясь на доклад Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны, называет одним из наиболее эффективных российских средств комплекс РЭБ "Шиповник-АЭРО".

При этом газета обращает внимание, что более изощренные способы противодействия средствам РЭБ, имеющиеся в распоряжении НАТО, как считается, преимущественно недоступны для Вооруженных сил Украины. Издание напоминает, что в США действует запрет на экспорт устройств РЭБ из-за опасений, что они могут попасть в руки противника.