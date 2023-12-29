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ТАСС

Лавров: Запад повышает ставки в украинском конфликте поставками дальнобойных систем

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Глава МИД РФ также отметил, что трагические события на Ближнем Востоке на некоторое время вытеснили украинский кризис с первых страниц западных СМИ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Запад, поставляя все более смертоносные и дальнобойные системы Киеву, повышает ставки в украинском конфликте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

"Несмотря на провал "контрнаступления" ВСУ, Запад продолжает накачивать Киев вооружениями, повышая ставки путем применения в украинском конфликте все более смертоносных и дальнобойных систем. Осуществляются поставки натовского оружия, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обедненным ураном", - отметил российский министр.

Трагические события на Ближнем Востоке, по словам Лаврова, на некоторое время вытеснили украинский кризис с первых страниц западных СМИ. "Однако для большинства недружественных правительств "нанесение стратегического поражения России на поле боя" по-прежнему значится среди приоритетов. Ни Вашингтон, ни Брюссель не отказываются от оказания помощи киевскому режиму, понимая, что без нее он обречен. Они по-прежнему кровно заинтересованы в том, чтобы руками и телами украинцев сдерживать Россию", - подчеркнул глава дипведомства.

Лавров обратил внимание, что продолжает функционировать и формат Рамштайн, в рамках которого представители более 50 стран ежемесячно обсуждают запросы Киева на предоставление военной техники и боеприпасов.

Полный текст интервью читайте после 7:00 мск. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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