Войти
Военное обозрение

Немецкие эксперты пишут о плачевном положении Бундесвера из-за помощи Киеву

448
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Различные немецкие эксперты и отставные военные бьют тревогу касательно боеспособности Бундесвера. По их мнению, помощь немецких властей Киеву сыграла фатальную роль для армии ФРГ.

Так, авторы статьи в издании Focus пишут, что выделенные ранее на перевооружение немецкой армии 100 млрд евро абсолютно не возымели эффекта. Более того, все стало только хуже, что уже негативно отразилось на популярности нынешнего главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса.

Как выразились авторы статьи, «до начала украинского конфликта Бундесвер был гол, а сегодня он еще более голый».

Здесь стоит напомнить, что экс-глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт, еще будучи на своем посту, заявляла об отсутствии у немецкой армии возможности защитить свою страну, в случае нападения. Исходя из вышесказанного, сегодня все стало только хуже.

В свою очередь, журналистов из Focus поддержал и полковник в отставке, глава Военно-политического общества ФРГ Ральф Тиле. С его слов, спустя почти 2 года украинского конфликта, снабжение армии ухудшилось настолько, что теперь речь уже не идет о возможности ведения высокоинтенсивных боевых действий в течение трех дней. Запасов Бундесвера теперь хватит лишь на пару часов боев.

Плачевность положения ВС ФРГ также подтверждает и представитель ХСС по внешней политике Флориан Хан. Как выразился немецкий чиновник, из-за масштабных вложений в Украину, Бундесвер сам оказался без необходимого оборудования и вооружения. Теперь, по его мнению, реальность такова, что Бундесвер не сможет оказать сопротивления даже на начальном этапе потенциального конфликта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Похожие новости
01.08.2023
"Победить едва ли реально". Почему Запад не спешит увеличивать поставки оружия Украине
26.05.2022
Новая российская "газовая доктрина" вступила в силу. Что теперь
23.05.2022
Дмитрий Тренин о перспективах внешней политики России
20.05.2022
«В Рамштайне был импульс, но он остыл»: США отказываются поставить РСЗО Киеву
17.05.2022
Спецоперация выявила самые нужные для армии беспилотники
26.06.2020
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом
09.02.2012
Украина начнет разработку Ан-178 в 2012 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 13:28
  • 57778
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.12 10:23
  • 82
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 10:14
  • 1227
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 09:08
  • 2
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 29.12 02:13
  • 1
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 28.12 19:05
  • 5
Сергей Чемезов: технологическое превосходство Запада в военной сфере – миф
  • 28.12 19:03
  • 1
Предприятие "Росэлектроники" завершило испытания модернизированного анти-БЛА комплекса "Серп"
  • 28.12 14:02
  • 333
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.12 12:16
  • 2
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 28.12 09:04
  • 1
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году
  • 28.12 08:43
  • 6
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 28.12 08:18
  • 5
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 28.12 02:11
  • 1
Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО
  • 27.12 13:08
  • 204
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам