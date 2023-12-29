Минобороны Украины утвердило первый бронежилет, при разработке и изготовлении которого учитываются особенности женского тела.

Разработанный украинской компанией "Украинская броня" адаптированный к женскому телу бронежилет будет иметь массу от 10,5 килограммов. Основным отличием от стандартных бронежилетов является изогнутая бронеплита, зауженные плечи и расширенная нижняя часть.

Сообщается, что женский вариант бронежилета разрабатывался с учетом того, что у женщин, как правило, более узкие плечи и более широкий, чем у мужчин таз.

Факт утверждения украинским оборонным ведомством женского варианта бронежилета с высокой долей вероятности может свидетельствовать о планируемой Киевом массовой мобилизации женщин в ВСУ.

Между тем, губернатор подконтрольной Киеву Николаевской области Ким заявил о необходимости мобилизовать все без исключения население Украины, численность которого он оценил в 40 миллионов человек. При этом, Ким, похоже не осведомлен, что по состоянию на конец 2021 года демографы оценивали население "незалежной" в 25-33 миллиона, а после массового исхода людей из этой страны численность оставшихся на Украине граждан едва ли превышает 20 миллионов.

Тем не менее украинский губернатор предполагает, что, столкнувшись на поле боя с многомиллионной украинской армией, российское командование немедленно капитулирует и вернет Киеву утраченные им территории.