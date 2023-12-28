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Военное обозрение

«Мы полны решимости защищать наши объекты»: министр обороны США допустил вероятность ещё одного конфликта на Ближнем Востоке

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Источник изображения: topwar.ru

В ближайшее время на Ближнем Востоке может разгореться еще один вооруженный конфликт. Высокую вероятность такого развития событий допустил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает информационное агентство Bloomberg.

Речь идет о возможном начале военной операции против йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы). В последние месяцы хуситы активизировали нападения на гражданские суда в Красном море, а также запуски ракет и беспилотников в сторону южных регионов Израиля. Кроме того, в Ираке и Сирии проиранские радикальные формирования постоянно атакуют военные объекты армии США.

Такие события не могли не вызвать реакцию американского министра обороны. Тем более, что и ранее США изъявили желание создать специальную военно-морскую коалицию для отражения атак йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море.

Мы полны решимости и полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа и наших объектов

- заявил министр обороны США.

Примечательно, что в Пентагоне считают действия хуситов в Красном море и нападения на военные базы США в Ираке и Сирии звеньями одной цепи. Эти действия, утверждает американская пресса, направляются Ираном.

Власти последнего, в свою очередь, причастность к атакам на американские военные базы и к действиям йеменских хуситов отрицают. Да и одна из главных причин происходящего – американское военное присутствие в регионе, являющееся следствием общего империалистического курса Вашингтона на доминирование во всех частях планеты.

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