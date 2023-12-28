Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1

Запад не может себе позволить проиграть России на Украине, поскольку мир находится на грани того, чтобы вступить в «эпоху автократии», на днях заявил министр обороны Британии Грант Шаппс. В интервью The Sunday Times он отметил, что расходы на оборону на Западе, в том числе в Великобритании, недостаточны, чтобы отразить угрозу «возрождающейся России», поэтому он в очередной раз призвал поднять расходы на оборону до 3% ВВП вместо обещанных нынешним премьер-министром Риши Сунаком 2,5%.

Теперь же Шаппс считает, что Великобритании, возможно, придется пойти еще дальше в противостоянии с Россией и «Запад будет вынужден сделать то же самое».

Стоит отметить, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс единственный, кто с ярким ликованием отреагировал на поражение украинскими военными российского большого десантного корабля «Новочеркасск» в Феодосии.

По словам британского министра, уничтожение корабля Черноморского флота «демонстрирует, что те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются!».

«Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% черноморского флота России», – написал Шаппс в своем аккаунте социальной сети Х.

Чиновник подчеркнул, что доминирование России в Черном море под угрозой. Тем временем новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море.

Данные заявления британского министра обороны свидетельствуют о продолжающейся уже многие столетия войны, пусть и не всегда горячей (за исключением «Крымской»), но гибридной, информационной. У Лондона всегда были недружественные отношения с Россией: царской, советской и демократической.

Англия – наш главный враг.

За прошедшее столетие Англия была самым страшным и опасным врагом России. Она причинила нам больше вреда, чем Наполеон и Гитлер. В 20 и 21 веках. Англия делит это место с Соединенными Штатами, которые продолжили и развили британскую политику создания глобальной империи. Если вы посмотрите на историю Германии, Франции, Турции или Японии, вы можете найти объективные причины конфликта с Россией: исторические, территориальные, религиозные, экономические или дипломатические. Чаще всего это была естественная (биологическая) борьба за место под солнцем.

Продолжающийся конфликт с Англией был другим. Это вызвано глубоким концептуальным противостоянием. Это вызвано желанием Англии (а затем и Соединенных Штатов) править миром, воплощая древнюю стратегию Рима: разделяй и властвуй. Русский мир на земле имеет миссию сохранения меры / баланса. Поэтому любые попытки одного центра управления (трона) взять на себя роль «царя горы» (планеты) встречают сопротивление со стороны русского народа. В результате на протяжении веков Лондон пытался решить «Русский вопрос»: расчленить и убрать русских и Россию с исторической арены. Россия все еще сопротивляется этому натиску.

Россия и Англия никогда не имели общих границ и не претендовали на одну и ту же землю. Россия расширила свои границы, сделав новые земли русскими. Британия создавала всемирную колониальную (рабовладельческую) империю. Россия и Англия дали миру два примера глобальных проектов/заказов. Русский порядок – это единство людей, независимо от расы, религии или нации. Жизнь в правде, совести и любви. Православие – это слава истины. Дух выше материи, истина выше закона, общее выше частного. Западный порядок, в котором доминирует Лондон, – это рабство. Мир господ-рабовладельцев и «говорящих инструментов». Господство материи, «золотой телец».

Именно Лондон создал мировую империю рабовладельцев, которая стала примером для Гитлера. Британцы первыми создали идеологию расизма, социального дарвинизма и евгеники. Они построили первые концентрационные лагеря, использовали методы террора и геноцида для подчинения «неполноценных» народов и племен. Например, в Северной Америке, Южной Африке, Индии и Австралии. Британцы умело использовали племенную, национальную элиту для подчинения огромных масс людей.

Если бы не это концептуальное противостояние (на уровне «что такое хорошо и что такое плохо»), две державы могли бы жить мирно и сотрудничать. По крайней мере, не замечать друг друга. Например, так жили Российская империя и Испания, великая колониальная империя (до того, как ее вытеснили с мировой арены французы, голландцы и англичане). Россия – континентальная держава, а Англия – морская держава. Однако дело в том, что Лондон претендует на мировое господство. И Россия стоит на пути любого, кто называет себя «царем горы». В итоге во всех конфликтах между Россией и Англией явно виноват Туманный Альбион. Трудно найти в мире страну, которую не испортила «англичанка». Это и Испания, и Франция, и Германия, с которыми Англия боролась за лидерство в Европе, и даже маленькая Дания. Можно также вспомнить зверства англичан в Америке, Африке, Индии и Китае.

«Англичанка играет в кости»

Впервые интерес к России в Англии появился во время Великих географических открытий. По сути, в это время европейцы открыли для себя мир и изнасиловали и ограбили его (первоначальное накопление капитала). Англия искала альтернативный путь в богатую Индию и Китай через полярные моря. В 16 веке европейцы предприняли несколько экспедиций, чтобы найти северо-восточные (вокруг Сибири) и северо-западные (вокруг Канады) проходы и получить новые проходы в Тихий океан. Капитан Ричард Чэнселлор был принят царем Иваном IV Грозным. С этого времени начались дипломатические и торговые отношения между Россией и Англией. Британцы были заинтересованы в торговле с Россией и выходе через нее на волжский путь в Персию и далее на юг. С тех пор Британия препятствует тому, чтобы Москва снова достигла берегов Балтийского и Черного морей.

Таким образом, при Петре I Лондон, с одной стороны, развивал торговлю с Россией, с другой – поддерживал союзную Швецию в войне против русских. Британцы также поддерживали Турцию почти во всех русско-турецких войнах. По этой причине английский посол в Константинополе (а также голландцы и французы) пытались сорвать заключение мира между Россией и Турцией в 1700 году. Англия хотела уничтожить ростки российского судостроения в Архангельске и Азове и помешать России прорваться к Балтийскому и Черному морям.

Эта враждебная политика Лондона продолжалась и в дальнейшем. Британцы стояли за войнами России с Турцией, Персией и Швецией. Пруссия служила «пушечным мясом» Англии в Семилетней войне. Во времена Екатерины Великой Россия смогла нанести Англии два «укола»: ее политика поддержала американскую революцию (войну за независимость) и объявила политику вооруженного нейтралитета, что привело к созданию антианглийского союза стран Северной Европы. Под натиском почти всей Европы британскому льву пришлось отступить. В целом Екатерина умело избегала английских ловушек и проводила национальную политику. В результате были достигнуты огромные успехи: аннексия западнорусских земель и воссоединение русского народа, а также широкий выход к Черному морю.

После Екатерины II Англия смогла взять реванш. Лондон втянул Санкт-Петербург в длительную конфронтацию с Парижем. Это привело к серии войн и тяжелым человеческим и материальным потерям для России (включая Отечественную войну 1812 года). У России не было принципиальных противоречий и споров с Францией. У нас не было общих границ. То есть Санкт-Петербург мог спокойно оставить конфликт с революционной Францией, а затем империю Наполеона Вене, Берлину и Лондону. Российский король Павел I осознал свою ошибку и вывел свои войска. Он был готов заключить союз с Парижем и выступить против Англии, настоящего врага России. Но он был убит аристократическими заговорщиками. Английское золото убило русского императора. Александр I не смог выйти из-под влияния своих «друзей», давления Англии, и Россия попала в ловушку, в ожесточенный конфликт с Францией. Русские солдаты в антинаполеоновских войнах (кроме Отечественной) проливали кровь за интересы Лондона, Вены и Берлина.

Лондон настроил Иран и Турцию против России в 1826-1829 годах. Это не позволило Николаю I занять Константинополь. Британия выступила организатором Восточной (крымской) Войны, по сути это была одна из репетиций будущей мировой войны. Однако выбить русских из Балтийского и Черного морей, как планировалось, не удалось. Затем была большая игра в Центральной Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 годов, когда Лондону удалось отобрать у России заслуженные плоды победы над турками, в том числе сферу влияния на Балканах, Константинополь и проливы. Британский лев вступил в союз с японским драконом, направленный против Китая и России. С помощью Англии Япония победила и Китай, и Россию. Русские были отброшены с большого Дальнего Востока, а Порт-Артур и Желтая Россия (Маньчжурия) были взяты. В то же время британские спецслужбы активно раздували пожар первой революции в Российской империи.

Британия успешно подтолкнула Россию к конфронтации с Германией, хотя русский царь и германский кайзер не были серьезной причиной для кровопролития. Британцы умело перехитрили и немцев, и русских, натравив их друг на друга. Они разрушили две империи. Англия поддержала Февральскую революцию, которая привела к краху России и беспорядкам. Британцы не спасли Николая II и его семью, хотя возможности для этого были. Большая игра была важнее династических связей. Лондон принял активное участие в развязывании гражданской войны в России, которая привела к миллионам жертв. Британцы надеялись, что крах и ослабление России будут навсегда. Они захватили стратегические пункты на русском севере, на Кавказе и в Каспийском море, а также закрепили позиции в Балтийском и Черном морях.

Вторая мировая война и холодная война

Планы Лондона по уничтожению России провалились. Русские оправились от страшного удара и создали новую великую державу – СССР. Тогда Лондон сделал ставку на фашизм и нацизм в Европе. Английский капитал принимал активное участие в восстановлении военной и экономической мощи Германии. Британская дипломатия «умиротворила» Третий рейх настолько, что отдала ему большую часть Европы, включая Францию. Почти вся Европа была собрана под знаменами Гитлера и брошена против СССР (Гитлер был лишь инструментом в разрушении СССР). Затем они ждали, когда русские и немцы, обескровленные во взаимной резне, будут добиты. Этого не произошло. Во главе России/СССР стоял великий государственный деятель и лидер – Сталин. Русские вышли победителями в этой ужасной битве.

Британцам пришлось сыграть роль «союзника» СССР, чтобы участвовать в разделе наследства Третьего рейха. После падения Берлина британский лидер Черчилль хотел начать Третью мировую войну почти немедленно (летом 1945 года). Война западных демократий против СССР. Однако момент сочли неудачным. Было невозможно победить русские войска в Европе, которые сначала отступили к Ленинграду, Москве и Сталинграду, затем пошли вперед и взяли Варшаву, Будапешт, Кенигсберг, Вену и Берлин. Но в 1946 году в Фултоне (США) Черчилль произнес знаменитую речь, которая ознаменовала начало третьей мировой войны (ее назвали «холодной») между Западом и СССР. В ходе этой войны Британия практически непрерывно переходила к «горячей» локальной войне. В 1945-1946 годах – интервенция во Вьетнам, Бирму, Индонезию и Грецию. В 1948-1960-х годах – агрессия в Малайе, война в Корее (по количеству солдат и самолетов в этой войне Англия уступала в западных рядах только США), противостояние в Южной Аравии, конфликты в Кении, Кувейте, на Кипре, в Омане, Иордании, Йеменеи Египет (Суэцкий кризис). Только существование СССР на планете не позволило Англии и США установить в этот период свой собственный мировой порядок, который был бы примерно таким же, как у Гитлера.

В 20 веке Британии дважды удавалось столкнуть друг с другом две великие державы, две нации, которые представляли угрозу для Лондона: Германию и Россию, немцев и русских. Британцы дважды разгромили своего главного противника в западном проекте – Германию. Россия была уничтожена один раз – в 1917 году. Во второй раз Советская империя извлекла урок из предыдущих поражений и одержала великую победу. Результатом стал крах самой Британской империи, над которой никогда не заходило солнце. Англия стала младшим партнером Соединенных Штатов.

Однако это не означает, что Англия перестала быть врагом России. Во-первых, Лондон сохранил часть своего глобального влияния. Это Содружество наций (более 50 стран) во главе с британской короной. Это британский финансовый капитал. Это британское культурное влияние. Во-вторых, Англия сохранила свою особую враждебность к России, даже к «демократической». Отношения Британии с Россией значительно хуже, чем с другими членами блока НАТО, например, с Германией, Францией, Италией и Испанией. Это показала и истерия Англии во время грузинской агрессии в Южной Осетии в 2008 году, и «Крымская весна», и война в Донбассе.

В последнее время Лондон вновь активизировал свою политику в связи с «российской угрозой». Итак, из доклада Комитета парламента Великобритании по разведке и безопасности от 21 июля 2020 года ясно, что Лондон снова был нацелен на Россию. В докладе отмечалось, что Россия является приоритетом для британских спецслужб с выделением дополнительных ресурсов; для разработки стратегии национальной безопасности в отношении России была сформирована специальная группа, в состав которой вошли представители 14 министерств и ведомств; внимание было сосредоточено на альянсах России с другими странами; отказ эффективно использовать положения о необъяснимом богатстве с целью конфискации собственности российской элиты, приобретенной на неподтвержденный доход. Другими словами, британские спецслужбы поняли, что захват капитала и собственности у российских олигархов не побуждает их к сотрудничеству – наоборот, это отталкивает их. Поэтому британцы сняли угрозу ареста имущества и счетов. Недвижимость и счета российских олигархов неприкосновенны, чтобы создать сеть британского влияния в России. Часть российской «элите» гарантируется неприкосновенность под британской короной после выполнения ее миссии в России.

Тогда Англия показала, что в условиях глобального системного кризиса Запад снова заинтересован в создании беспорядков в России.

Сегодня мы уже являемся свидетелями «горячей» войны между двумя братскими народами – русскими и украинцами, которые в годы ВОВ бок о бок боролись с фашистами. Наши братские народы были стравлены США и Англией между собой с главными целями – ослабить и расчленить Россию, овладеть ее богатствами. Таким образом, Вашингтон и Лондон продолжают руководствоваться своим основным принципом – разделяй и властвуй.

Николай Крылов, Александр Самсонов.