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Техкульт

Российскую «Ангару» планируют наделить многоразовыми ступенями

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«Ангару» наделят многоразовыми ступенями

По словам гендиректора ЦЭНКИ Николая Нестечука, российские ракеты линейки «Ангара», получат возвращаемые многоразовые ступени. При этом речь идет о не совсем понятной «определенной многоразовости», которой наделят «Ангару» и «Амур-СПГ».

Ранее глава Центра Хруничева, в котором создается «Ангара», говорил о возможности реализации самой тяжелой в семействе ракеты «Ангара-А5В» (грузоподъемность — почти 40 тонн), в которой будут применяться многоразовые ускорители как первой, так и второй ступеней. Напомним, «Ангара» — семейство отечественных ракет-носителей, в котором предполагается создание легких, средних и тяжелых моделей ракет. Шесть стартов «Ангары», включая три пуска «легкой» версии «Ангара-А1.2», уже успешно выполнены с плесецкого космодрома, расположенного в Архангельской области.

«Ангару» наделят многоразовыми ступенями

Кроме того, на днях на Восточный была доставлена «Ангара-А5», которая стала первым летным экземпляром тяжелого класса, а ее старт запланирован на следующий год, тогда как более мощные в плане грузоподъемности «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В» начнут запускать не ранее 2028 года.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
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