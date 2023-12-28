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Интерфакс-АВН

ОДК-УМПО приступило к испытаниям газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25

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АЛ-41СТ
АЛ-41СТ.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Уфа. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО, входит в "Ростех") в среду начало стендовые испытания первого опытного образца газотурбинного двигателя АЛ-41СТ пятого поколения мощностью 25 МВт, сообщает пресс-служба "Ростеха".

Перспективный двигатель предназначен для оснащения компрессорных станций ПАО "Газпром".

Прогнозный ресурс силовой установки - 120 тыс. часов с возможностью повышения до 150 тыс. часов, КПД - 39,1% (с перспективой увеличения до 40%). Среди основных характеристик нового двигателя также минимальные габаритные размеры и масса двигателя, низкая эмиссия выбросов вредных веществ (NOX и CO не выше 50 мг на куб. м), способность поддерживать заданную мощность при повышении температуры наружного воздуха до плюс 35 градусов Цельсия, возможность наращивать мощность до 32 МВт без замены газогенератора. Он способен создавать более высокое давление в газотранспортной системе, поэтому может эксплуатироваться на протяженных маршрутах и газопроводах с повышенным рабочим давлением.

"Двигатель создан в рекордно короткие сроки - всего за два года, несмотря на кратно возросшую загрузку наших предприятий. Каждая такая разработка - еще один шаг на пути к 100% импортозамещению в топливно-энергетическом комплексе страны", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова.

"Газпром", "Ростех" и ОДК - это стратегические партнеры, а разработка этого двигателя, без сомнения, новая веха в расширении нашего сотрудничества. Убежден, что двигатель в скором времени станет серийной продукцией для "Газпрома", - сказал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Планируется, что первый образец АЛ-41СТ-25 пройдет опытно-промышленную эксплуатацию на компрессорной станции "Арская" ООО "Газпром трансгаз Казань". Силовая установка будет работать в течение 5 тыс. часов.

Ранее со ссылкой на первого заместителя генерального директора "Ростеха" Владимира Артякова сообщалось, что завершить испытания первого двигателя на 25 МВт на стенде завода-изготовителя планируется до конца текущего года, в феврале 2024 года предполагается начать испытания второго образца.

Соглашение о намерениях о разработке для "Газпрома" нового высокоэффективного газотурбинного двигателя мощностью 25 МВт было подписано между ОДК и "Газпромом" в июне 2019 года.

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ОДК УК
УМПО
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Артяков Владимир
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