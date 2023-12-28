Балтийский флот провел учения вертолетчиков морской авиации

В них задействовали около 10 вертолетов

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Экипажи около 10 ударных вертолетов Ми-24, многоцелевых - Ми-8, противолодочных - Ка-27 морской авиации Балтийского флота, дислоцированной в Калининградской области, задействовали в общефлотских учениях с отработкой задач по предназначению. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Действуя по вводным руководства учениями, экипажи ударных вертолетов Ми-24 отработали атакующие действия при противодействии "противнику", нанеся "удары" по наземным целям условного противника на авиационном полигоне под Калининградом", - говорится в сообщении.

В это же время экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 выполнили полеты на предельно малых высотах, отработали приемы скрытного перемещения от средств противовоздушной обороны "неприятеля", проводили разведку местности. А противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ решали задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника.

"Отработка задач учения проводились на разных участках местности, в море и на суше, но в едином замысле. При этом особое место занимали полеты в темное время суток с решением ответственных задач", - подчеркнули в пресс-службе. Там отметили, что в мероприятии боевой подготовки задействовали около 10 вертолетов.

Многоцелевые вертолеты типа Ми-8 могут использоваться для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших.

Ударный вертолет Ми-24 способен уничтожать бронированные и небронированные, малоразмерные и площадные наземные и надводные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели противника, а также его живую силу на переднем крае и в тактической глубине, сопровождать войска при совершении марша и действиях в глубине обороны противника. Кроме того, вертолеты типа Ми-24 могут использоваться для ведения разведки и наблюдения, минирования местности, корректировки огня и выполнения других задач.

Ка-27- корабельный противолодочный вертолет. Предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы, во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.