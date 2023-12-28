"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году

ЦАМТО, 27 декабря. "Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ 2023 года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"По традиции уверенно и полностью выполняем гособоронзаказ", – сказал А.Лихачев в новогоднем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.

"Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания – главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики успешно справляются", – цитирует "РИА Новости" А.Лихачева.