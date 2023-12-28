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ТАСС

Мадрид одобрил выделение более €237 млн на помощь Украине до 2027 года

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © VALENTYN OGIRENKO

Как заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес, Мадрид по-прежнему поддерживает Украину в ее "защите мира, свободы, суверенитета и территориальной целостности"

МАДРИД, 27 декабря. /ТАСС/. Совет министров Испании одобрил соглашение с Еврокомиссией (ЕК) о предоставлении Украине многомиллионной финансовой помощи. Об этом сообщил в X (ранее Twitter) глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Правительство утвердило соглашение между Испанией и ЕК для предоставления финансовой помощи Украине на сумму максимум €237,5 млн в период 2024-2027 годов", - говорится в публикации.

"Испания по-прежнему твердо поддерживает Украину в ее защите мира, свободы, суверенитета и территориальной целостности", - отметил министр. 

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Страны
Испания
Украина
Проекты
Евросоюз
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