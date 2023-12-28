"Калашников" завершил поставки "Краснополь-М2"

ЦАМТО, 27 декабря. Концерн "Калашников" выполнил обязательства 2023 года на поставку составных частей снарядов "Краснополь-М2" в адрес заказчика.

Изделия отгружены в полном объеме. До передачи заказчику боеприпасы прошли испытания, в ходе которых подтвердили полное соответствие требованиям контракта.

Управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь-М2" предназначен для поражения неподвижных и движущихся целей, а также инженерных сооружений. "Краснополь-М2" имеет несколько режимов работы лазерной системы наведения. За счет изменения частоты или иных параметров лазерного луча и ГСН обеспечивается одновременное применение нескольких управляемых снарядов.

"Краснополь-М2" прекрасно проявил себя во время испытаний, – отметил президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников. – К его преимуществам относятся стрельба на поражение цели без пристрелки на основе полной или сокращенной подготовки, высокая вероятность попадания в цель с первого выстрела, мощное действие боевой части, большая зона выбираемых ошибок подготовки данных для стрельбы, возможность применения БЛА для подсвета цели и высокая надежность".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".