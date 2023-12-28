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РИА Новости

Захарова высказалась о ситуации с передачей США японских ракет для Patriot

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Вид на Токио, Япония. Архивное фото
Вид на Токио, Япония. Архивное фото.
Источник изображения: © iStock.com / AlxeyPnferov

Захарова: передача Японией США ракет для ЗРК Patriot будет иметь последствия

МОСКВА, 27 декабря/ Радио Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей Японии передать США ракеты для ЗРК Patriot.

"Администрация Кисиды в очередной раз подтвердила свой курс на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной конституции страны. Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности", – сказала Захарова в ходе брифинга.

Она добавила, что решение о передаче ракет обслуживает, прежде всего, интересы американского союзника Токио.

"В данном случае японская сторона не только переступает через свои собственное принципы, но и по сути в значительной степени утрачивает контроль над вооружениями, которыми Вашингтон отныне сможет распоряжаться буквально как пожелает", – отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва не исключает, что боеприпасы в конечном итоге могут оказаться на Украине.

Радио Sputnik сообщало, что в Японии назвали сумму, которую готовы дополнительно выделить Украине.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Украина
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
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