Источник изображения: topwar.ru
При помощи разработанных компанией Raytheon (RTX) систем силы ВМС и ВВС США посредством направленной энергии будут бороться с беспилотниками потенциального противника и другими угрозами. Работы над данным проектом ведутся в Тусоне (штат Аризона) на основе заключенного на три года контракта между производителем и Военно-морским центром надводных боевых действий, сумма которого составляет 31,3 миллиона долларов.
Об этом сообщает газета The Arizona Daily Star.
Американский ОПК готовится к поставке в войска новейшего микроволнового оружия DEFEND, что расшифровывается как «Передовая программа электромагнитной нейтрализации и поражения направленной энергией». Компания Raytheon занимается проектированием, сборкой и тестированием систем. Их принцип действия заключается в том, что с помощью энергетических разрядов они сжигают электронные компоненты техники противника.
- заявил президент Raytheon по передовым технологиям Колин Уилан.
Предполагается передать прототипы ВМС и ВВС соответственно в 2024 и 2026 годах. Когда это произойдет, тогда и будет понятно, насколько эффективно такое оружие.
Источник изображения: topwar.ru
Над подобными системами компания Raytheon работает уже около десяти лет. В частности, она создавала противоэлектронную микроволновую систему ПВО повышенной дальности CHIMERA для американских ВВС.