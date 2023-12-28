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Военное обозрение

Американский ОПК готовится к поставке в войска новейшего микроволнового оружия DEFEND

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Источник изображения: topwar.ru

При помощи разработанных компанией Raytheon (RTX) систем силы ВМС и ВВС США посредством направленной энергии будут бороться с беспилотниками потенциального противника и другими угрозами. Работы над данным проектом ведутся в Тусоне (штат Аризона) на основе заключенного на три года контракта между производителем и Военно-морским центром надводных боевых действий, сумма которого составляет 31,3 миллиона долларов.

Об этом сообщает газета The Arizona Daily Star.

Американский ОПК готовится к поставке в войска новейшего микроволнового оружия DEFEND, что расшифровывается как «Передовая программа электромагнитной нейтрализации и поражения направленной энергией». Компания Raytheon занимается проектированием, сборкой и тестированием систем. Их принцип действия заключается в том, что с помощью энергетических разрядов они сжигают электронные компоненты техники противника.

Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon являются экономичными и надежными решениями, которые работают со скоростью света, позволяя нашим бойцам защищаться от наиболее быстрых и маневренных угроз

- заявил президент Raytheon по передовым технологиям Колин Уилан.

Предполагается передать прототипы ВМС и ВВС соответственно в 2024 и 2026 годах. Когда это произойдет, тогда и будет понятно, насколько эффективно такое оружие.

Источник изображения: topwar.ru

Над подобными системами компания Raytheon работает уже около десяти лет. В частности, она создавала противоэлектронную микроволновую систему ПВО повышенной дальности CHIMERA для американских ВВС.

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Страны
США
Компании
Raytheon
Проекты
БПЛА
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