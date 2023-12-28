Минобороны РФ назвало средний возраст мобилизованных военных

Минобороны РФ: средний возраст мобилизованных бойцов — 35 лет

Средний возраст мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ составляет 35 лет, большинство из них служили в армии. Об этом 27 декабря сообщает РБК со ссылкой на материалы Минобороны России «Армия в цифрах – 2023».

Согласно составленному ведомством социальному портрету, в основном мобилизованные — это работающие мужчины (89%), у 40% рабочий стаж составляет более 10 лет. Подавляющее большинство — 96,4% — служили в армии.

Больше половины мобилизованных женаты (57%), и почти столько же (56,3%) имеют детей. У трети есть один ребенок (31%), еще у четверти — двое, тогда как трое детей только у 0,3% военных данной категории.

Высшее образование есть у 7% мобилизованных, у 63% из них среднее образование, а у 30% — среднее специальное.

По данным МО, в рамках частичной мобилизации было призвано 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. При этом более 33 тыс. прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил во время «Итогов года», что поток мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не иссякает. По его словам, на пункты сбора приходит до 1,5 тыс. человек ежедневно, поэтому на сегодняшний день необходимости во второй волне мобилизации нет.

3 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планов по дополнительной мобилизации в России нет, в армии достаточно военных для проведения СВО. Шойгу объяснил это тем, что граждане России обладают твердой патриотической позицией, и поэтому они активно вступают в ряды вооруженных сил.

Частичная мобилизация в России проводилась в 2022 году — с 21 сентября по 28 октября.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.