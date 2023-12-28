ВС Сербии приняли первую РЛС GM-400

ЦАМТО, 27 декабря. Минобороны Сербии подтвердило принятие на вооружение первой РЛС GM-400 производства французской компании Thales, сообщив 25 декабря, что личный состав 126-й радиотехнической бригады ВС страны продолжает обучение ее применению.

Программа обучения командиров взводов и отделений, техников и других специалистов включает теорию по основам радиолокационной техники и практическую работу на системе.

Как заявлено, принятие РЛС GM-400 на вооружение существенно улучшит возможности ВС Сербии по реализации задачи контроля и защиты воздушного пространства страны.

Благодаря передовым программным решениям современная РЛС обеспечивает формирование картины воздушной обстановки при минимальном обслуживании и высоком уровне эксплуатационной готовности. РЛС позволяет одновременно обнаруживать и сопровождать широкий спектр целей, включая самолеты и вертолеты, на малых и больших дальностях, маловысотные цели с малой ЭПР, такие как тактические БЛА или крылатые ракеты.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о приобретении РЛС семейства Ground Master сообщил в декабре 2021 года в ходе посещения 126-й радиотехнической бригады министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

В ноябре 2023 года стало известно, что Сербия подписала с французской компанией Thales контракт на приобретение 22 радиолокационных станций, включая GS40, GM200 и GM400. Предполагается, что на вооружение ВС Сербии будут приняты 12 РЛС GS40, шесть GM200 и четыре GM400. Стоимость закупки и сроки поставки пока не известны.

Трехкоординатная РЛС S-диапазона GM400 обеспечивает обнаружение воздушных целей на дальностях от 5 до 470 км и высотах до 30 км. Дальность обнаружения целей РЛС GM200 составляет до 250 км.