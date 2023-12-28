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ТАСС

Предприятие Роскосмоса испытывает двигатель на перекиси водорода для ПТК

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НПО "Энергомаш"
Сборочный цех ракетных двигателей РД-180 в НПО "Энергомаш".
Источник изображения: © Юрий Машков/ТАСС, архив

Двигатель разработан Ракетно-космической корпорацией "Энергия" и собран в НИИМаш

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новый ракетный двигатель на перекиси водорода проходит испытания в Научно-исследовательском институте машиностроения (НИИмаш, входит в интегрированный холдинг ракетного двигателестроения под управлением НПО "Энергомаш" Роскосмоса). Применять двигатель планируется в спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля (ПТК) нового поколения, сообщили в госкорпорации.

"Испытывается новый ракетный двигатель на перекиси водорода для перспективного пилотируемого космического корабля. <…> Новый перекисный ракетный двигатель предназначен для применения в возвращаемом аппарате перспективного пилотируемого космического корабля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатель разработан Ракетно-космической корпорацией "Энергия" и собран в НИИМаш. "Сейчас проводятся доводочные испытания и одновременно изготавливаются двигатели для комплектации огневого макета системы исполнительных органов спуска и других макетов", - рассказали в Роскосмосе, добавив, что испытания огневого макета планируется провести в ближайшее время.

Пилотируемый космический корабль нового поколения создается Роскосмосом для полетов к перспективной Российской орбитальной станции (РОС), а также за пределы низкой околоземной орбиты. Как сообщил в ноябре генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев, первый полет ПТК ожидается в 2028-2029 годах.

По словам генконструктора РОС Владимира Кожевникова, набор космонавтов под пилотов ПТК ожидается в 2024-2025 годах, сейчас занимаются созданием тренажеров. Кожевников отметил, что как и научно-энергетический модуль РОС, корабль должен быть готов к запуску в 2027 году. 

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