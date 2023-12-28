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ЦАМТО

Сергей Лавров заявил о прогрессе в сфере производства вооружений с Индией

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 27 декабря. В военно-техническом сотрудничестве РФ и Индии, включая совместное производство вооружений, наблюдается определенный прогресс. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений. Здесь тоже есть конкретное движение вперед. На этом направлении наше взаимодействие тоже носит стратегический характер. Его углубление соответствует национальным интересам наших государств", – сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Москве.

С.Лавров отметил, что Москва с уважением относится к стремлению Индии диверсифицировать связи в области военно-технического сотрудничества, но также подчеркнул, что Россия готова взаимодействовать с Индией в рамках инициативы по выпуску продукции военного назначения по программе "Делай в Индии".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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