Эксперт: новые военные разработки массово пошли в российские войска

Эксперт Подберезкин: роботизированной военной техники у России будет еще больше

Беспилотная боевая машина пехоты будет опробована в зоне СВО, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. В эфире радио Sputnik ситуацию с внедрением роботизированной военной техники прокомментировал эксперт Алексей Подберезкин.

Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что новейшую дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП) планируется опробовать в боевых условиях.

"Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации", – сказал Чемезов в интервью РИА Новости.

Речь идет о роботизированной версии БМП-3 с боевым модулем "Синица", боевая машина может действовать без экипажа – ею управляет оператор с электронного планшета.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что в России взят необходимый темп по промышленному внедрению новейших военных разработок.

"Я хотел бы акцентировать внимание на том, что значение имеют не только разработки конструкторов, но еще колоссальное значение имеет скорость внедрения этих достижений. Здесь мы наконец взяли необходимый темп, и начинаем внедрение быстрее и быстрее. Дистанционно управляемая БМП-3 – это хорошо, но у наснероботизированных БМП-3 не так много. То есть у нас проблема была – это промышленное внедрение. Сейчас этот процесс максимально ускоряется. Вот эта граница между серийной подготовкой, войсковыми испытаниями и внедрением в промышленность сейчас очень резко уменьшается, и это – самое главное наше достижение 2023 года. Новые наработки пошли в массовом порядке – вот что важно", – сказал Алексей Подберезкин.

По словам эксперта, роботизированной военной техники у России будет еще больше, разрыв с Украиной станет колоссальным.

"Огромное значение имеют беспилотники – разведывательные и ударные. Это то, что сейчас уже производится в огромных количествах и поставлено на поток. Если по ту сторону границы этот поток сокращается, не удается им раскрутить по максимуму, то у нас "Алмаз-Антей" недавно презентовал свое новое достижение в этой области, и там идут просто фантастические приросты, на порядок в течение полугода будет добавлено, причем это беспилотники и ударные, и контрбатарейные, и прочие. И если украинская сторона будет производить в десять раз меньше, потому что ВПК у них в жесточайшем кризисе, то у нас будет в десять раз увеличено. Разрыв будет колоссальный", – подчеркнул Алексей Подберезкин.