Войти
Военное обозрение

Украинская погранслужба опубликовала кадры использования беспилотного медэвакуатора

344
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинская Госпогранслужба опубликовала кадры, на которых можно ознакомиться с возможностями наземного беспилотника, предназначенного для эвакуации и транспортировки раненых.

Представленный украинскими пограничниками беспилотник способен перемещаться по сложной местности и гололедице и выдерживает грузы до 200 килограммов. К тому же, возможна эвакуация сразу двух раненых, используя для этого носилки типа "Аист".

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что российские инженеры представили наземный электрический беспилотный дрон собственной разработки. Аппарат представляет собой вездеходную платформу, способную транспортировать на передовую грузы и может быть использована для эвакуации раненых.

Сухопутный беспилотник "Тоша" ТХ 45СМ оборудован шестью колесами, каждое из которых оснащено независимым электроприводом, что придает машине чрезвычайно высокую проходимость и маневренность, при этом позволяя продолжать движение, даже в случае выхода из строя нескольких колес. Благодаря электродвигателям, дрон практически не производит шума и не виден в тепловизор.

Беспилотник может перевозить до 1000 килограммов, а дальность его действия составляет, в зависимости от мощности и типа установленных аккумуляторов, до 180 км.

Управление платформой осуществляется при помощи пульта по закрытому радиоканалу, однако в случае применения противником систем РЭБ, можно переключиться на режим управления посредством кабеля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.11.2022
США передадут Киеву 1100 дронов-камикадзе, 250 БТР и 45 танков
22.03.2021
Вакцины ударными дозами, роботы на поводке, «Терминаторы» на поле боя
05.09.2019
Изучают Крым: дрон и самолет США разведали обстановку у полуострова
28.08.2019
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь
10.01.2018
Украина создает собственные ПТРК для борьбы с Россией
04.01.2018
Успехи украинского ОПК в 2017 году
26.12.2017
Испытания новых украинских ракет попали на видео
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 10:38
  • 57751
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.12 09:04
  • 1
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году
  • 28.12 08:43
  • 6
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 28.12 08:18
  • 5
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 28.12 07:32
  • 1
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 28.12 05:58
  • 2
Сергей Чемезов: технологическое превосходство Запада в военной сфере – миф
  • 28.12 02:11
  • 1
Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО
  • 27.12 14:35
  • 0
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 27.12 13:08
  • 204
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 14:44
  • 1
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.12 05:59
  • 2
ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 26.12 03:41
  • 1
Названа особенность российского боевого дрона "Термит"
  • 26.12 01:16
  • 332
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.12 12:27
  • 2
США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией