Украинская погранслужба опубликовала кадры использования беспилотного медэвакуатора

Источник изображения: topwar.ru

Украинская Госпогранслужба опубликовала кадры, на которых можно ознакомиться с возможностями наземного беспилотника, предназначенного для эвакуации и транспортировки раненых.

Представленный украинскими пограничниками беспилотник способен перемещаться по сложной местности и гололедице и выдерживает грузы до 200 килограммов. К тому же, возможна эвакуация сразу двух раненых, используя для этого носилки типа "Аист".

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что российские инженеры представили наземный электрический беспилотный дрон собственной разработки. Аппарат представляет собой вездеходную платформу, способную транспортировать на передовую грузы и может быть использована для эвакуации раненых.

Сухопутный беспилотник "Тоша" ТХ 45СМ оборудован шестью колесами, каждое из которых оснащено независимым электроприводом, что придает машине чрезвычайно высокую проходимость и маневренность, при этом позволяя продолжать движение, даже в случае выхода из строя нескольких колес. Благодаря электродвигателям, дрон практически не производит шума и не виден в тепловизор.

Беспилотник может перевозить до 1000 килограммов, а дальность его действия составляет, в зависимости от мощности и типа установленных аккумуляторов, до 180 км.

Управление платформой осуществляется при помощи пульта по закрытому радиоканалу, однако в случае применения противником систем РЭБ, можно переключиться на режим управления посредством кабеля.