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ТАСС

Глава МИД Италии заверил в полной поддержке Украины

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Антонио Таяни
Антонио Таяни.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Антонио Таяни отметил, что Италия в ходе своего председательства в Группе семи будет искать пути урегулирования на Украине и Ближнем Востоке

РИМ, 27 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни заверил, что страна сохранит полную поддержку Киеву. В телеинтервью на Canale 5 он отметил, что Рим в ходе своего председательства в Группе семи, которое переходит к нему с 1 января 2024 года, будет искать пути урегулирования на Украине и Ближнем Востоке.

"Запад продолжает выказывать солидарность Украине, и в Группе семи под нашим председательством это будет приоритетом наряду с Ближним Востоком и вопросами искусственного интеллекта. Мы хотим мира и на Украине, и на Ближнем Востоке. Но требуется достигнуть целей, чтобы гарантировать стабильность. Поэтому оккупация Украины не выход, нужно прийти к решению, которое приведет к отходу российских сил, после чего всем нужно сесть за стол переговоров", - сказал министр.

По поводу ситуации в секторе Газа он повторил тезис Израиля, что ХАМАС использует гражданское население как живой щит, в том числе чтобы "вызвать реакцию в арабском мире". Таяни призвал Израиль к "пропорциональным действиям". 

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Страны
Израиль
Италия
Украина
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