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ЦАМТО

Предприятие "Росэлектроники" завершило испытания модернизированного анти-БЛА комплекса "Серп"

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СЕРП-ВС5
Система радиоэлектронного подавления малых БЛА "СЕРП-ВС5".
Источник изображения: Виктор Бодров/ ТАСС

ЦАМТО, 27 декабря. НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в Госкорпорацию "Ростех") успешно завершил испытания модернизированного антидронного комплекса "Серп-ВС5Д" на одном из объектов энергетической инфраструктуры России.

Система объединяет в одном устройстве функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия малым беспилотным летательным аппаратам (БЛА). Оборудование может работать как против одиночной цели, так и против роя дронов.

Новая разработка может обнаруживать и подавлять БЛА-нарушители. Система осуществляет непрерывный поиск и обнаружение каналов связи и управления беспилотниками. В случае обнаружения детектор отправляет команду на включение подавления в соответствующих диапазонах частот.

Алгоритмы цифровой обработки системы обнаружения позволяют уверенно определять наличие дронов в охраняемой зоне, минимизируя вероятность пропуска или ложного срабатывания. Подавление БЛА производится в автоматическом режиме на дальности до 5 км при прямой видимости.

"Линейка устройств анти-БЛА "Серп" пользуется большим спросом у заказчиков как в России, так и за рубежом. Поэтому специалисты "Вектора" ведут непрерывную работу по модернизации системы с учетом пользовательского опыта и совершенствования самих беспилотных летательных аппаратов. Модернизированный комплекс "Серп-ВС5Д" успешно прошел апробацию на одном из объектов энергетической инфраструктуры нашей страны и полностью подтвердил все заявленные характеристики", – отметил генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых.

Линейка антидронных устройств "Серп", выпускаемых НИИ "Вектор", "видит" БЛА-нарушители в секторе 360 град. в горизонтальной плоскости. Оборудование отличается возможностью работы по секторам 90 град. с независимыми режимами работы. Это позволяет при необходимости использовать во время работы комплекса другие беспилотники, например, для мониторинга сетей ЛЭП или трубопроводов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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