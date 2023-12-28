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Законопроект о мобилизации: есть риск, что украинцы начнут убегать от государства

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Военнослужащие украинских вооруженных сил Украины
Военнослужащие украинских вооруженных сил Украины.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

"Страна": новый закон о мобилизации превратит Украину в пустыню

В случае принятия жесткого законопроекта о мобилизации украинцы массово будут отказываться от обслуживания в госбанках, снимут все наличные и перейдут на "серое" трудоустройство, пишет "Страна". Негативный эффект такого решения для экономики трудно переоценить.

Новый законопроект о мобилизации в его нынешней редакции начали критиковать депутаты из партии "Слуга народа". Глава комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха заявил, что возможный негативный эффект для экономики в случае принятия законопроекта "будет трудно переоценить".

"Если финальная версия законопроекта, за который будет проведено голосование в январе, заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", – заявил Наталуха.

Среди возможных последствий он называет прекращение работы населения с государственными банками, которые занимают большую часть рынка, массовое снятие наличных, переход на "серое" трудоустройство, как следствие – снижение налоговых поступлений (за счет которых обеспечиваются, в том числе, и ВСУ), эмиграция трудоспособных женщин, снижение внутренней логистики, а значит – снижение экономической активности и т.д.

"Если в 2022-м часть населения убегала от конфликта, то при ошибочном решении (то есть, после принятия законопроекта о мобилизации в нынешней редакции. – Прим. ред.) в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать от своего государства", – сказал Наталуха.

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Украина
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