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Интерфакс-АВН

Ещё одну партию истребителей Су-57 передали российским военным

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, в составе "Ростеха") передала министерству обороны заключительную партию серийных истребителей Су-57 по производственной программе 2023 года, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Авиастроители изготовили и передали нашим Вооруженным силам все планировавшиеся к поставке в этом году самолеты пятого поколения Су-57. Истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания", - заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого процитировали в пресс-службе.

"В цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые будут переданы ВКС России в 2024 году. Количество истребителей пятого поколения, поступающих в войска, ежегодно увеличивается почти в два раза", - отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

В пресс-службе отметили, что в этом году успешно выполнен гособоронзаказ по всем контрактам на самолеты Су-35С и Су-57.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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