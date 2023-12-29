Войти

С Новым 2024 годом!

448
0
+3

Уважаемые пользователи ВПК.name, дорогие друзья!

Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым годом!

Будьте счастливы и здоровы!

С наилучшими пожеланиями коллектив ВПК.name.


.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 13:28
  • 57778
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.12 10:23
  • 82
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 10:14
  • 1227
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 09:08
  • 2
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 29.12 02:13
  • 1
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 28.12 19:05
  • 5
Сергей Чемезов: технологическое превосходство Запада в военной сфере – миф
  • 28.12 19:03
  • 1
Предприятие "Росэлектроники" завершило испытания модернизированного анти-БЛА комплекса "Серп"
  • 28.12 14:02
  • 333
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.12 12:16
  • 2
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 28.12 09:04
  • 1
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году
  • 28.12 08:43
  • 6
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 28.12 08:18
  • 5
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 28.12 02:11
  • 1
Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО
  • 27.12 13:08
  • 204
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам