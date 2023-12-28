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ТАСС

В Раде предупредили о потерях экономики в случае принятия закона о мобилизации

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Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Глава экономического комитета парламента Дмитрий Наталуха назвал среди возможных последствий принятия законопроекта проблемы в банковской сфере и переход на серое трудоустройство

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новый законопроект о мобилизации в случае принятия Верховной радой нанесет украинской экономике ущерб, "который трудно будет переоценить". Такую оценку дал обсуждаемому на Украине документу глава экономического комитета парламента Дмитрий Наталуха.

"Если финальная версия законопроекта, по которому будет голосование в январе, заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", - цитирует депутата издание "Страна" в Telegram-канале.

Среди возможных последствий принятия законопроекта глава комитета называет проблемы в банковской сфере, переход на серое трудоустройство и, как следствие, снижение налоговых поступлений, а также увеличение эмиграции трудоспособных женщин и в целом снижение экономической активности.

25 декабря правительство внесло в Раду законопроект о новых правилах мобилизации, который еще на этапе разработки вызвал в украинском обществе жесткие дебаты. В числе нововведений - ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, рассылка повесток в электронном виде, обязанность работодателей и местных властей обеспечивать прибытие граждан в военкоматы, мобилизация инвалидов третьей группы, а также отмена срочной службы и введение всеобщей военной подготовки. Как сообщал депутат Рады Александр Горенюк, голосование по законопроекту в первом чтении может состояться уже 10-12 января 2024 года, рассмотрение во втором чтении намечено на конец января.

В украинских СМИ, активно обсуждающих положения нового законопроекта, оглашают самые негативные прогнозы относительно последствий, которые ждут страну в случае его принятия. По мнению экспертов, страну может ожидать банковский кризис, обрушение рейтингов власти, недовольство военных и общества в целом. По данным издания "Forbes Украина", ссылающегося на источники в депутатском корпусе, у нынешней редакции законопроекта мало шансов собрать в поддержку достаточное количество голосов в парламенте, так что, вероятнее всего, документ вернут правительству на доработку. Представители фракций "Батькивщины" и "Европейской солидарности" уже заявили, что не поддержат документ в таком виде. 

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