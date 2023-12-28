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ТАСС

Общая площадь спутниковых снимков "Канопус-В" вдвое превысила площадь поверхности Земли

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Территория Японии
Территория Японии. снимок получен КА "Канопус-В" №6 14 января 2019 года.
Источник изображения: ВНИИЭМ

По данным Роскосмоса, предоставляемые системой снимки используются для решения большого круга социально-экономических задач

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Общая площадь снимков, сделанных российскими спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Канопус-В" за пять лет их работы на орбите, составила 1,2 млрд кв. км, что более чем вдвое превышает площадь планеты. Это следует из данных, предоставленных Роскосмосом к годовщине развертывания группировки.

"Космические аппараты системы успешно выполнили и в настоящее время продолжают выполнять свои функции за пределами сроков гарантийного существования. За пять лет благодаря их работе на орбите было принято и каталогизировано 187 370 маршрутов, снято 1 220 449 тыс. кв. км поверхности Земли", - говорится в сообщении. По данным Большой российской энциклопедии, площадь Земли составляет порядка 510 млн кв. км.

В госкорпорации добавили, что снимки, предоставляемые системой, используются для решения большого круга социально-экономических задач. Так, с их помощью осуществляется мониторинг техногенных и природных явлений, инвентаризация сельхозугодий, мониторинг строительства объектов инфраструктуры, экологического состояния территорий, а также контроль лесопользования и отслеживание состояния лесов.

Развертывание группировки спутников "Канопус" началось в июле 2012 года запуском первого аппарата - "Канопус-В" №1. Несмотря на заложенный срок активной службы в пять лет, он проработал восемь лет и был выведен из эксплуатации в 2020 году. В июле 2017 года развертывание группировки продолжилось запуском аппарата "Канопус-В-ИК". 1 февраля 2018 года группировка пополнилась спутниками "Канопус-В" №3 и № 4. 27 декабря 2018 года были выведены на орбиту и передали свои первые снимки спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 и № 6. 

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Канопус-В
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Роскосмос
Проекты
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