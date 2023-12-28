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ТАСС

Украинский генерал считает, что 2024 год станет еще более тяжелым для ВСУ

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ВСУ
Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ).
Источник изображения: topwar.ru

Александр Тарнавский назвал ситуацию на фронте "напряженно сложной"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. 2024 год может оказаться для Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще более сложным из-за необходимости закончить боевые действия, заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, ресурсов "все равно мало", сколько бы их ни было.

"Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более тяжелым. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий", - сказал он в интервью украинской службе британской вещательной корпорации Би-би-си.

Тарнавский назвал ситуацию на фронте "напряженно сложной". По его словам, Киеву для успеха на поле боя нужны дополнительные силы и средства, однако и это не гарантирует результат. "Знаете, всегда есть нехватка ресурса - как человеческого, так и технического. Это во всех воинских частях и группировках. И сколько бы ресурсов ни было - этого все равно мало", - отметил он.

Комментируя слухи о своем увольнении, командующий заявил, что готов к отставке, если она произойдет. При этом причинами провала контрнаступления Киева генерал считает грамотно организованную оборону ВС РФ и большое количество заявлений украинских властей, завышающих ожидания от действий ВСУ. "В начале контрнаступления очень многое все говорили. Во время проведения наступательных действий тоже все говорили и продолжают говорить. Наше дело, воинов, выполнить соответствующие задачи", - добавил командующий.

На пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к Тарнавскому "есть вопросы". Он также переложил ответственность за происходящее на поле боя на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Генштаб.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек. 

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