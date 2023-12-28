Захарова назвала "абсолютно безумным" заявление МИД Британии о сохранении поддержки Киева

По словам официального представителя МИД РФ, такая позиция ударяет "по исконным, истинным интересам той же самой Британии"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Заявление главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что Лондон рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Киеву помощь, является "абсолютно безумным, оторванным от реалий". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.

"Абсолютно безумное, оторванное от реалий, [можно расценивать высказывание] как спонсирование политического проекта, как акт русофобии, как акт, направленный против подданных своей же собственной страны", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, такая позиция ударяет "по исконным, истинным интересам той же самой Британии". "Людей просто натравливают друг на друга, вводят в заблуждение, и делают это британские политики", - обратила внимание официальный представитель МИД РФ.

В 2022 году Лондон оказал Киеву военную помощь на сумму в 2,3 млрд фунтов ($2,92 млрд) и взял на себя обязательства направить на эти цели не меньшую сумму в 2023 году. Однако аналогичные обязательства на 2024 год до сих пор не озвучивались.

Среди прочего британское правительство поставило на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. В посольстве РФ в Великобритании заявляли, что поставки различных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Лондона в конфликт на Украине.