Получение вида на жительство за рубежом – один из наиболее эффективных способов обеспечить себе и своей семье стабильность и благополучие. Но далеко не все программы предлагают действительно выгодные условия. Программа «Паспорт талант» во Франции является редким исключением, позволяя заявителям оформить вид на жительство на 4 года по упрощенной схеме и с минимальными затратами. В этой статье на основе реального опыта получивших будут рассмотрены все преимущества и нюансы.

Преимущества ВНЖ Франции

Программа «Паспорт талант» дает ряд существенных преимуществ по сравнению с другими видами на жительство во Франции:

длительный срок действия статуса резидента - 4 года с возможностью продления;

переезд вместе с семьей - в заявление включаются супруг/супруга и дети;

право на работу для членов семьи - супруг/супруга может трудоустраиваться без ограничений;

перспективы получения в будущем ПМЖ и гражданства;

свобода передвижения - посещение стран Шенгена без виз;

минимальные сборы за оформление по сравнению с другими ВНЖ;

возможность ведения бизнеса и трудовой деятельности на территории страны.

Таким образом, «Паспорт таланта» выгодно отличается от стандартных вариантов ВНЖ как для самого владельца статуса, так и для членов его семьи. Это подтверждает положительный опыт участников программы.

Часть мигрантов оставивших о Trust Group отзывы в тематических обсуждениях указали на еще 1 интересный способ легального проживания во Франции. Можно получить гражданство в любой другой стране Европейского союза. Тогда мигрант приобретает статус равный гражданину любой из стран ЕС и может без ограничений жить, работать, вести бизнес во Франции.

Опыт получения ВНЖ Франции

Реальные отзывы об опыте получения вида на жительства во Франции подтверждают преимущества программы. Приведем несколько наиболее показательных примеров.

Программа оказалась очень удачной для Виталия, стартапера в сфере IT. Благодаря «Паспорту таланта» и поддержке специалистов ему удалось запустить свой проект во Франции, найти инвесторов и вывести стартап на новый уровень. Виталий отмечает удобный срок действия ВНЖ, возможность продления и перспективы получения в будущем ПМЖ.

Алексей работал фрилансером и изначально не подходил под условия программы. Но юристы помогли подобрать оптимальный вариант, который позволил ему также получить выгодный «Паспорт таланта» и иммигрировать вместе с супругой.

Михаил открыл во Франции бизнес по переработке пластика. Переезд вместе с семьей из 4 человек прошел без проблем. Супруга быстро нашла работу экономистом, дети пошли в школу. Сейчас они уже продлили ВНЖ и вскоре смогут получить ПМЖ.

Помощь специалистов при оформлении ВНЖ

Учитывая сложности самостоятельного оформления ВНЖ во Франции для иностранцев, лучше воспользоваться услугами профессиональных юристов.

Они предоставят полную информацию о программе, помогут собрать документы, переведут и заверят справки, проконсультируют на всех этапах и при необходимости сопроводят в государственные органы.

Благодаря этому соискатель сможет пройти все формальности быстро и без ошибок, что подтверждается отзывами клиентов, успешно оформивших ВНЖ во Франции по программе «Паспорт таланта».

Заключение

«Паспорт таланта» - одна из лучших программ для длительного проживания во Франции. 4-летний срок действия ВНЖ, возможность переезда с семьей, перспективы на ПМЖ - это неоспоримые преимущества, которые подтверждает реальный опыт участников. При правильном подходе и содействии квалифицированных юристов процесс оформления пройдет быстро и результативно.