Авиастроители передали Минобороны РФ партию истребителей пятого поколения Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») изготовил и передал Минобороны России партию самолетов пятого поколения Су-57, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

Вице-премьер — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров уточнил, что Вооруженные силы РФ получили все планировавшиеся к поставке в этом году такие Су-57.

«Истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания. Наращивание производства этих уникальных машин стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки», — подчеркнул глава Минпромторга.

В свою очередь, гендиректор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов добавил, что в цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые будут переданы Воздушно-космическим силам России в следующем году.

«Количество истребителей пятого поколения, поступающих в войска, ежегодно увеличивается почти в два раза», — рассказал он.

Ранее, 13 октября, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям» о преимуществах истребителя пятого поколения Су-57. По его словам, это одна из новейших российских разработок, которая превосходит все истребители четвертого поколения по скорости, маневренности, огневой мощи. Кроме того этот истребитель малозаметен. Эксперт отметил, что Су-57 имеет большие перспективы.