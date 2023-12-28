В зоне СВО опробуют дистанционно управляемую боевую машину пехоты

Чемезов: в зоне СВО планируется опробовать дистанционно управляемую БМП

Новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП) планируется опробовать в зоне спецоперации, рассказал 27 декабря генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации», — цитирует его «РИА Новости».

Чемезов назвал БМП перспективной техникой, которая позволит исключить риск поражения экипажа на самых опасных направлениях.

«Комплект дистанционного управления мы планируем ставить не только на БМП-3. В ближайшей перспективе таким комплектом может быть оснащена, например, самоходная противотанковая пушка 2С25М», — добавил он.

Новую версию БМП с боевым модулем «Синица», которая может функционировать без экипажа, разработала компания ВНИИ «Сигнал», входящая в холдинг «Высокоточные комплексы» (холдинг входит в «Ростех»). Чемезов рассказал, что для управления достаточно электронного планшета, уточняет «Газета.Ru».

Боевой робот на базе БМП-3 впервые показали широкой публике в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022».

В июле в «Ростехе» рассказали, что разработали программно-аппаратный комплекс «Прометей», который превращает любые БМП, бронетранспортеры (БТР) и танки в дистанционно управляемую роботизированную машину. Управлять машинами можно с помощью пульта, несмотря на это, штатные места членов экипажа остаются.