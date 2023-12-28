Командование армии США заявило об отражении атаки йеменских хуситов в Красном море

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Центральное командование американской армии сообщило, что эскадренному миноносцу DDG 58 Laboon и истребителям F/A-18 E/F Super Hornet из состава авианосной ударной группы во главе с авианосцем Eisenhower ВМС США в южной части Красного моря удалось сбить две крылатые ракеты наземного базирования, три противокорабельные баллистические ракеты и 12 барражирующих боеприпасов, запущенных йеменскими хуситами. При этом сообщается, что атака хуситов продолжалась около 10 часов.

Йеменские повстанцы из группировки "Ансар Аллах" при этом заявляют, что в акватории Красного моря ими был атакован контейнеровоз MSC United, следовавший из одного из портов Саудовской Аравии в египетский Суэц. Хуситы заявляют, что экипаж судна трижды проигнорировал приказ ВМС Йемена, после чего по нему были запущены противокорабельные ракеты. Кроме того, сообщается об атаке хуситов при помощи беспилотников объектов в израильском городе Эйлат.

Вооруженные силы Йемена заявили о намерении продолжать свои операции против израильских кораблей или судов других стран, направляющихся в порты оккупированной Палестины, до тех пор, пока в блокированный ЦАХАЛ анклав не будут доставлены необходимые мирному населению продовольствие и медикаменты.

Ранее сообщалось, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что наземная операция в Газе будет продолжаться и после освобождения всех удерживаемых ХАМАС лиц. По словам израильского премьера, атаки на палестинский анклав будут продолжаться до полной демилитаризации и дерадикализации региона.