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РИА Новости

Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту

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Запуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Минобороны: запущенный с Плесецка на ракете "Союз-2.1в" спутник вышел на орбиту

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спутник Минобороны, запущенный с космодрома Плесецк, вышел на расчетную орбиту, сообщили в ведомстве.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Ракету-носитель легкого класса "Союз-2.1в" запустили в 10:03 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о космическом аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу информации.

Это был 19-й пуск российской ракеты в 2023 году и седьмой с Плесецка — предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря, тогда на орбиту военный спутник выводила ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б".

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Проекты
Плесецк
СККП
Союз-2 РН
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