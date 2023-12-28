Чемезов назвал Т-90М лучшим танком в мире

Чемезов назвал российский танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский основной танк Т-90М "Прорыв" является лучшим выпускаемым серийно и стоящим на вооружении танком в мире, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Сейчас в зоне СВО, главным образом, действуют новые и модернизированные Т-90, а также глубоко модернизированные Т-72 и Т-80. Эти машины отлично справляются с задачами. Тот же "Прорыв" на сегодня - лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты", - сказал Чемезов.

Танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизации Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием – пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.

"Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") регулярно направляет для применения в зону СВО новые партии Т-90М. В последних вариантах танки получили всеракурсную динамическую защиту – теперь динамическими элементами прикрыты вся башня танка, полностью лоб корпуса, борт на всю длину и корма.