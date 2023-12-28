Количество вооружений у ВСУ быстро сокращается, заявил Чемезов

Чемезов: украинский ВПК не может восполнить потери вооружений у армии

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Количество вооружений всех классов у украинских войск быстро сокращается, восполнить эти потери украинский военно-промышленный комплекс не может, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Победить Россию невозможно, повторю слова президента. Поддержка Киева со стороны группы западных стран во главе с США ничего не решит. Количество вооружений всех классов, которые имеются у украинских войск, быстро сокращается. Восполнить эти потери украинский ВПК не в состоянии. Иностранная помощь сокращается – похоже, там начинают осознавать бесперспективность поддержки Украины", - сказал Чемезов.

Он добавил, что со стороны российского оборонно-промышленного комплекса, "наоборот, набран такой темп производства, который позволяет не только восполнять потери, но и наращивать количество вооружений, техники в зоне СВО". Чемезов уточнил, что по снарядам для артиллерии объем производства в сравнении с 2021 годом увеличился примерно в 50 раз по отдельным видам, производство БМП, БМД и различных бронеавтомобилей, которые очень востребованы военными – более чем в пять раз, выпуск танков – почти в семь раз.

"Надо учитывать, что мы проделали большую работу по модернизации наших предприятий еще до начала СВО. То есть это была плановая работа по приведению в порядок мощностей, внедрению современных решений и технологий", - рассказал глава "Ростеха".

"Мы активно привлекаем специалистов – обучаем, предлагаем хорошую зарплату, даем социальный пакет, это и ДМС, и жилищная программа и так далее. Используем вахтовый метод, перебрасывая сотрудников из регионов на более сложные производственные участки. В прошлом году мы направили на такие меры поддержки сотрудников более 14 миллиардов рублей. Поэтому мы сегодня смогли кратно нарастить производство", - добавил он.