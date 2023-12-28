Чемезов рассказал, как конструкторы используют трофейные образцы

Чемезов: российские конструкторы берут на заметку решения из трофейных образцов
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российские конструкторы берут на заметку некоторые решения из трофейных образцов, но заявления о технологическом превосходстве Запада – это миф, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Говорить, что мы во всем превзошли противников, неправильно. Конечно, нам есть чему у них поучиться. Мы внимательно изучаем трофейные образцы и берем на заметку некоторые решения. Одновременно мы видим, что так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере – это из области мифов", - сказал Чемезов.
Он добавил, что в чем-то западные конструкторы сильны, но количество "Леопардов", "Челенджеров", "Брэдли" и другой ржавеющей на полях боев западной техники - это лучшее подтверждение российских возможностей.
Глава корпорации добавил, что у России и Запада – свои конструкторские школы. "Разные подходы и концепции с точки зрения развития определенных видов вооружений и техники. Не все их особенности подходят нам. И наоборот", - заметил Чемезов.
Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, российские конструкторы после изучения западной трофейной техники отметили ее неплохую защиту, но очень слабую подвижность и высокую и зачастую нерациональную сложность конструкции.