Полк ЦВО на Урале усилили более 30 танками Т-72Б3М

Екатеринбург. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Свыше трех десятков модернизированных танков Т-72Б3М поступили на вооружение дислоцированного на Южном Урале гвардейского танкового полка Центрального военного округа (ЦВО), сообщила пресс-служба ЦВО в среду.

"Более 30 танков Т-72Б3М поступили на вооружение гвардейского танкового полка ЦВО. Поставка техники позволила полностью перевооружить одно из подразделений полка на современные образцы танков", - говорится в сообщении.

Т-72Б3М - глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72. Машина оснащена улучшенной версией 125-миллиметровой пушки, новой динамической защитой "Реликт", новым двигателем мощностью 1130 л.с., а также усовершенствованной системой управления огнем и прицеливания, сообщили в ЦВО.