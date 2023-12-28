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РИА Новости

Российская ПВО создает бесполетные зоны для дронов ВСУ, заявил Чемезов

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Всевысотная РЛС комплекса ПВО
Всевысотная РЛС комплекса ПВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Чемезов: российские ПВО и системы РЭБ создают бесполетные зоны для дронов ВСУ

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают бесполетные зоны для дронов, запускаемых ВСУ, они уничтожаются десятками, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Он отметил, что "Ростех" вносит свой вклад в защиту неба. Госкорпорация поставляет в части систем ПВО, например, комплексы "Панцирь", которые показали себя очень эффективно в ходе СВО, а также системы РЭБ.

"С помощью такой техники в зоне СВО выстраивается, по сути, бесполетная зона для украинских беспилотников. Они падают десятками, как пораженные зенитными ракетными комплексами, так и подавленные комплексами радиоэлектронной борьбы", - отметил генеральный директор корпорации.

ВСУ постоянно пытаются атаковать своими ударными БПЛА российские объекты, по большей части гражданские. Дроны запускаются украинской стороной десятками каждый день, большая часть уничтожается. В частности, как сообщило во вторник Минобороны в своем брифинге, за сутки над территориями Харьковской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР было уничтожено 24 украинских БПЛА.

Кроме того, ВСУ используют БПЛА в рамках комбинированных ударов, сочетая их применение с ударами РСЗО, крылатых, тактических и баллистических ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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