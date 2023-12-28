Чемезов рассказал о дистанционно управляемой БМП

Чемезов: в зоне СВО планируется опробовать дистанционно управляемую БМП

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В зоне проведения специальной военной операции планируется опробовать в боевых условиях новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что это перспективная техника, которая позволит применять машины без риска поражения экипажа на самых опасных направлениях.

"Комплект дистанционного управления мы планируем ставить не только на БМП-3. В ближайшей перспективе таким комплектом может быть оснащена, например, самоходная противотанковая пушка 2С25М", — добавил Чемезов.

Роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем "Синица" разработала входящая в холдинг "Высокоточные комплексы" компания ВНИИ "Сигнал". Эта боевая машина может действовать без экипажа — ей управляет оператор дистанционно с мобильного пункта, смонтированного на базе автомобиля, но для новой БМП достаточно и электронного планшета.

"Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") впервые продемонстрировали широкой публике боевой робот на базе БМП-3 на международном военно-техническом форуме "Армия-2022"

Как сообщал в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, госкорпорация испытает комплекс роботизации любой сухопутной техники "Прометей" в разных условиях.

Как отмечают во ВНИИ "Сигнал", роботизация осуществляется за счет установки электрических приводов на органы управления, которыми пользуется человек. Таким образом бронетехника становится опционально пилотируемой и может применяться как в экипажном, так и в полностью безэкипажном варианте. Штатные места членов экипажа сохраняются.