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РИА Новости

Чемезов рассказал о новых РЛС для защиты от украинских дронов

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Портативная многофункциональная радиолокационная станция холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех
Портативная многофункциональная радиолокационная станция холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех.
Источник изображения: © Фото : Росэлектроника

Чемезов: для защиты от украинских дронов применяют новые малогабаритные РЛС

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Для защиты от налетов украинских дронов созданы и применяются новые малогабаритные РЛС, которые засекают их за несколько десятков километров, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Мы создали малогабаритные РЛС, которые устанавливаются на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты наших мирных городов. Эти радиолокационные станции позволяют засечь вражеский БПЛА на дистанции до нескольких десятков километров и оперативно передают информацию о цели для ее поражения", - сказал Чемезов.

ВСУ постоянно пытаются атаковать своими ударными БПЛА российские объекты, по большей части гражданские. Дроны запускаются украинской стороной десятками каждый день, большая их часть уничтожается. В частности, как сообщило во вторник Минобороны в своём брифинге, за сутки над территориями Харьковской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР было уничтожено 24 украинских БПЛА.

Кроме того, ВСУ используют БПЛА в рамках комбинированных ударов, сочетая их применение с ударами РСЗО, крылатых, тактических и баллистических ракет.

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  • В новости упоминаются
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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