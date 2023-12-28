Чемезов: в России работают над повышением огневой мощи танка Т-14 "Армата"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ведутся работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 "Армата", результат будет скоро, поэтому все самое неприятное у противников России впереди, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В будущем "Армата" станет еще более грозным оружием, мы продолжаем работы, которые значительно повысят ее потенциал и боевую мощь. Результат увидим уже скоро. Поэтому все самое неприятное у наших противников впереди", - отметил глава "Ростеха".

Он добавил, что "сам танк готов, его мы сделали давно". "Машина прекрасная, насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнем следующего поколения. Экипаж максимально защищен, располагается в корпусе в отдельной броневой капсуле", - отметил Чемезов.

Гендиректор госкорпорации также высказал мнение, что уже сейчас "Армата" на голову выше той же "Меркавы", которую позиционировали как сверхзащищенную, а на деле она имеет защиту, фактически, на уровне тяжелой БМП – это сейчас видно в Палестине.

Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, танки "Армата" применялись в зоне СВО для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмах не участвовали.