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РИА Новости

В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

Чемезов: в России работают над повышением огневой мощи танка Т-14 "Армата"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ведутся работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 "Армата", результат будет скоро, поэтому все самое неприятное у противников России впереди, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В будущем "Армата" станет еще более грозным оружием, мы продолжаем работы, которые значительно повысят ее потенциал и боевую мощь. Результат увидим уже скоро. Поэтому все самое неприятное у наших противников впереди", - отметил глава "Ростеха".

Он добавил, что "сам танк готов, его мы сделали давно". "Машина прекрасная, насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнем следующего поколения. Экипаж максимально защищен, располагается в корпусе в отдельной броневой капсуле", - отметил Чемезов.

Гендиректор госкорпорации также высказал мнение, что уже сейчас "Армата" на голову выше той же "Меркавы", которую позиционировали как сверхзащищенную, а на деле она имеет защиту, фактически, на уровне тяжелой БМП – это сейчас видно в Палестине.

Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, танки "Армата" применялись в зоне СВО для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмах не участвовали.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Персоны
Чемезов Сергей
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1 комментарий
№1
28.12.2023 07:32
Главное разместить на Армате активную локальную систему подавления дронов, как FPV, так и самонаводящихся. КАЗ оказался неэффективен против дронов, поэтому нужен новый комплекс.
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