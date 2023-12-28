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ЦАМТО

Минобороны Испании подписало контракт на поставку бронемашин VAC

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Источник изображения: Фото: infodefensa.com

ЦАМТО, 26 декабря. Минобороны Испании подписало с испанским консорциумом Tess Defence контракт на проектирование, производство и поставку многоцелевых гусеничных машин боевой поддержки VAC.

Новые машины VAC (Vehiculo de Apoyo de Cadenas) предназначены для замены состоящих на вооружении устаревших ББМ M-113.

Стоимость подписанного соглашения составила около 2 млрд. евро. Разработку и производство бронемашин выполнит консорциум Tess Defence, в состав которого входят компании Santa Barbara Sistemas, Indra, Sapa Placencia и Escribano Mechanical and Engineering.

Как сообщал ЦАМТО, бронемашина VAC, предназначенная для замены бронетранспортеров M-113, должна обеспечить СВ Испании улучшенную мобильность, защиту и огневую мощь, дополняя основные боевые танки "Леопард-2E" и боевые машины пехоты VCI "Писарро". ББМ будет использовать те же боевые системы и башни, что и новая боевая бронированная машина VCR "Драгон" с колесной формулой 8х8.

Правительство Испании утвердило финансирование первого этапа программы, предполагающего покупку 394 бронемашин VAC стоимостью 1,95 млрд. евро (2,1 млрд. долл.), 22 августа 2023 года. Планируется, что бронемашины будут производиться на заводе Santa Barbara Sistemas в Трубии.

Машина боевой поддержки будет размещена на гусеничном шасси ASCOD австрийско-испанской разработки. Масса VAC составит 34 т. Она сможет развивать скорость до 74 км/ч по шоссе, а запас хода составит 450 км. VAC будет соответствовать требованиям стандарта НАТО STANAG-4569 по обеспечению защиты от мин и обстрела из стрелкового оружия, получит систему активной защиты (САЗ), навесную и реечную броню, а также противоосколочный подбой. Мадридская компания Escribano поставит дистанционно управляемые модули вооружения с 12,7-мм пулеметом и 30-мм пушкой.

VAC будет поставляться в 10 версиях, включая командно-штабную машину, бронетранспортер, инженерную машину, самоходный миномет, самоходный ПТРК, машину передовых артиллерийских наблюдателей, санитарную машину, БРЭМ, машину снабжения.

Согласно планам СВ Испании, замена M-113 будет проходить постепенно в течение следующего десятилетия и завершится в 2035 году. На первом этапе планируется снять с вооружения более половины устаревших ББМ, сократив их количество с 1250 до 600 ед. Ранее правительство Испании одобрило передачу части устаревших M-113 ВС Украины.

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Страны
Испания
Украина
Продукция
ASCOD SV
Leopard-2
M113 БТР
Проекты
NATO
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