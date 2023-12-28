Чемезов рассказал про работы по УМПК с большей дальностью

Чемезов: ведутся работы по УМПК с большей дальностью

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ведутся работы по усовершенствованным универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК), которые обеспечат большую дальность применения авиабомб, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Он отметил, что УМПК уже "наделали шума" и позволяют сделать из обычных свободнопадающих бомб управляемые высокоточные боеприпасы.

"Ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения авиабомб", - сказал он.

Глава "Ростеха" добавил, что фронтовые бомбардировщики Су-34 сейчас регулярно применяют бомбы с УМПК в зоне СВО, поражая украинские военные объекты.

"Эффективность получается высокая, а сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки. С помощью наших модулей к данному моменту уничтожены уже сотни украинских военных целей", - добавил он.