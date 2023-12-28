В России разрабатывают новый управляемый снаряд для РСЗО

Чемезов: в России создается новый помехозащищенный управляемый снаряд для РСЗО
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В России создается новый помехозащищенный и высокоточный управляемый снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Кооперация оборонных предприятий создает сегодня новый управляемый реактивный снаряд с учетом современных требований к точности и помехозащищенности", - рассказал Чемезов.
Он добавил, что сейчас проводится комплекс испытаний нового боеприпаса, "в том числе в реальных условиях". Параллельно начато его серийное производство.