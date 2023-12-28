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РИА Новости

В России разрабатывают новый управляемый снаряд для РСЗО

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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Чемезов: в России создается новый помехозащищенный управляемый снаряд для РСЗО

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В России создается новый помехозащищенный и высокоточный управляемый снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Кооперация оборонных предприятий создает сегодня новый управляемый реактивный снаряд с учетом современных требований к точности и помехозащищенности", - рассказал Чемезов.

Он добавил, что сейчас проводится комплекс испытаний нового боеприпаса, "в том числе в реальных условиях". Параллельно начато его серийное производство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Чемезов Сергей
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