Чемезов рассказал, когда в зоне СВО появится гаубица "Коалиция"

Чемезов: гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО, чтобы обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. Такое преимущество у "Коалиции" есть, и оно существенное", - сказал Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что испытания гаубицы завершены, ее серийное производство уже развернуто. "Первая опытно-промышленная партия поставляется в конце декабря 2023 года", - сказал глава "Ростеха".

Он также отметил, что госкорпорация уже поставляет многие виды современной артиллерии в войска. Это, например, модернизированная гаубица "Мста-С" с существенно доработанной системой управления огнем, которая позволяет применять режим огневой налет одним орудием – когда несколько снарядов, выпущенных одной гаубицей, прилетают в цель одновременно. На гаубицу установлены новые цифровые дисплеи, изменены рабочие места экипажа, улучшен механизм заряжения. Все вышеперечисленное повышает скорость реакции и открытия огня.

Модернизированная "Мста" сегодня уже работает в зоне СВО.