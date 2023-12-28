Чемезов рассказал, когда в зоне СВО появится гаубица "Коалиция"

Чемезов: гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО, чтобы обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Он добавил, что испытания гаубицы завершены, ее серийное производство уже развернуто. "Первая опытно-промышленная партия поставляется в конце декабря 2023 года", - сказал глава "Ростеха".
Он также отметил, что госкорпорация уже поставляет многие виды современной артиллерии в войска. Это, например, модернизированная гаубица "Мста-С" с существенно доработанной системой управления огнем, которая позволяет применять режим огневой налет одним орудием – когда несколько снарядов, выпущенных одной гаубицей, прилетают в цель одновременно. На гаубицу установлены новые цифровые дисплеи, изменены рабочие места экипажа, улучшен механизм заряжения. Все вышеперечисленное повышает скорость реакции и открытия огня.
Модернизированная "Мста" сегодня уже работает в зоне СВО.