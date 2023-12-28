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ТАСС

В России начали серийное производство изделий для сброса листовок с дронов

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Управление FPV-дроном
Управление FPV-дроном.
Источник изображения: © Центр беспилотных комплексных решений

При помощи изделия можно за один раз сбросить более 1 тыс. листовок, отметили в КБП №71

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Конструкторское бюро приборостроения (КБП) №71 запустило серийное производство сбросов револьверного типа, которые могут применяться для массового распространения листовок при помощи FPV-дронов и сброса боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Мы начали серийно производить сбросы револьверного типа, предназначенные для FPV-дронов грузоподъемностью до 3 кг. Установки могут использоваться для сброса боеприпасов 40-мм и 30-мм калибра, а также распространения листовок при помощи беспилотных летательных аппаратов. При помощи нашего изделия можно за один раз сбросить более 1 тыс. листовок. Установки были переданы российским военнослужащим на запорожском направлении спецоперации", - отметили в КБП №71.

Там уточнили, что установки применяются в зоне СВО с августа этого года и претерпели серию модернизаций. "Мы внесли кардинальные изменения во внутреннюю конструкцию установок, большая часть доработок вызвана оптимизацией серийного производства", - уточнил собеседник ТАСС.

Установки изготавливаются в двух модификациях - на четыре отсека для боеприпасов 40-мм калибра и на шесть отсеков для 30-мм снарядов. "Система является модульной, для распространения листовок подвешивается контейнер длиной 40 см и диаметром 10 см. Туда помещается очень много листовок", - сообщили в КБП №71. 

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