Власти Камчатки отправили в зону СВО средства РЭБ

Правительство Камчатки отправило в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Правительство Камчатского края приобрело и направило в зону СВО пять комплектов средств радиоэлектронной борьбы, предназначенных для нейтрализации беспилотников, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Офицеры 40-й гвардейской бригады морской пехоты проконсультировали нас, и мы заказали средства радиоэлектронной борьбы. Пять комплексов уже изготовлены и отправлены в зону проведения специальной военной операции. Это очень серьёзное дорогостоящее оборудование. Если военнослужащие дадут положительную оценку, то мы продолжим поставку систем РЭБ и в следующем году", — цитирует пресс-служба руководителя администрации губернатора Камчатского края Сергея Меркулова.

Данное оборудование востребовано в условиях ведения боевых действий и позволяет нейтрализовать беспилотные летальные аппараты. Меркулов добавил, что в 2024 году закупка необходимого для участников СВО от Камчатки будет продолжена. В первую очередь военнослужащим необходимы машины, средства связи, дроны.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику лично передал участникам специальной военной операции ключи от четырех автомашин и новую партию технического оборудования, которое приобрели по запросу военнослужащих.