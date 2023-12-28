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РИА Новости

Чемезов рассказал о новом дроне-камикадзе "Суперкам"

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Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Чемезов: в России создали новый дрон-камикадзе "Суперкам", он проходит испытания

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В России создан новый барражирующий боеприпас "Суперкам" с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в настоящее время он проходит испытания, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"На текущей момент в контуре "Ростеха" создается еще один беспилотный летательный аппарат серии "Суперкам". Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. "Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики", - рассказал Чемезов.

Он уточнил, что одна из особенностей новых беспилотников – "высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы, то есть подавить их сложно".

Согласно открытым данным, российские дроны-камикадзе серии "Ланцет" хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО. Они демонстрируют высокую степень эффективности при поражении живой силы и техники ВСУ. В частности, как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, групповые налеты таких беспилотников применяются для уничтожения систем ПВО Украины.

Российские войска широко применяют в зоне СВО беспилотники различных классов. Как отмечал на расширенной коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу, с начала СВО российская промышленность увеличила выпуск беспилотников почти в 17 раз. В зоне СВО развернуты подразделения беспилотной авиации, подготовлены более 1 700 расчетов БПЛА и свыше 1 500 операторов FPV-дронов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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